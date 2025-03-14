Париж, 14 марта, 2025, 09:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, говоря о прекращении огня на Украине, не упомянул ни одного лидера стран Европы. На это указала французская газета Les Echos.

Roman Naumov/Global Look Press Президент России Владимир Путин

Издание отметило, что российский лидер перечислил глав государств, которые, по его мнению, играют значимую роль в принятии решения по урегулированию украинского конфликта. В частности, президент России назвал лидеров основных четырех стран БРИКС — Китая, Индии, Бразилии и Южно-Африканской Республики (ЮАР).

«О европейцах не было сказано ни слова», — указало издание.

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта по итогам переговоров США и Украины в саудовской Джидде киевский режим выразил готовность принять предложение о немедленном прекращении огня на 30 дней при согласии России.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя переговоры между США и Украиной, заявила, что власти Китая надеются на устойчивое и мирное разрешение украинского кризиса. Дипломат также добавила, что Китай выступает за диалог и переговоры с первого дня украинского конфликта.

Путин 13 марта по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Кремле заявил, что инициатива о перемирии на Украине правильная, но остается решить несколько вопросов. Глава государства подчеркнул, что Москва поддерживает инициативу о прекращении огня на 30 дней, но есть нюансы, которые требуют уточнения. Он высказал сомнения относительно организации процесса перемирия, особенно в той части Курской области, где всё еще присутствуют украинские военные.

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что заявления российского лидера по урегулированию украинского конфликта были многообещающими, но неполными.

Лукашенко после переговоров с Путиным заявил, что Украине и Европе будет «труба», если Москва договорится с Вашингтоном.

Ранее президент России неоднократно подчеркивал, что Москва готова к переговорам по разрешению конфликта на Украине, однако целью таковых должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие.