Сумы, Украина, 14 марта, 2025, 09:37 — ИА Регнум. Жители некоторых населённых пунктов в Сумской области Украины будут принудительно эвакуированы. Об этом администрация региона сообщила в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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Решение об обязательной эвакуации, пояснили власти, принято «в связи с обострением оперативной ситуации на территории области». Оно затронет жителей восьми населённых пунктов Юнаковской и Миропольской территориальных общин в Сумском районе.

«В ближайшее время необходимо будет эвакуировать 543 человека, в том числе детей», — указано в сообщении.

По словам главы военной администрации региона Владимира Артюха, часть людей не хочет эвакуироваться, чем «ограничивает деятельность» украинских войск.

Расположенная на севере Украины Сумская область граничит с российскими Курской, Белгородской и Брянской областями. Областной центр Сумы находится примерно в 30 км от границы. Через город идёт трасса на российскую Суджу.

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему, президенту Владимиру Путину, что российские военные на отдельных направлениях перешли из курского приграничья в Сумскую область. Там подразделения ВС РФ продолжают уничтожать резервы противника и расширяют зоны безопасности.

С конца минувшей недели российские военные осуществляют масштабное наступление в Курской области. В Сети 12 марта появились кадры из центра Суджи, перешедшего под контроль ВС России. В этот же день Минобороны проинформировало об освобождении пяти населённых пунктов: Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный. Ранее российские военные освободили населённые пункты Кубаткин, Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица.