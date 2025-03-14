Вашингтон, 14 марта, 2025, 09:43 — ИА Регнум. Национальная хоккейная лига (НХЛ) изменила прогноз, когда, по ее ожиданиям, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин установит рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах и обойдет канадского форварда Уэйна Гретцки. Об этом сообщается на сайте организации.

Eric Thayer/AP/TASS Александр Овечкин

Изменения произошли после проигрыша «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата «Лос-Анджелесу Кингз» со счетом 0:3. Овечкин в этой игре провел на льду 18 минут 37 секунд и не нанес ни одного броска в створ. С учетом этого матча средний показатель голов россиянина в сезоне составляет 0,66. Это может позволить обойти Уэйна Гретцки в матче 14 апреля с «Коламбус Блю Джекетс».

Средний показатель Овечкина за карьеру — 0,60 гола за игру, что дает ему возможность побить рекорд в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» 16 апреля.

Ранее ожидалось, что капитан команды превзойдет достижение канадца гостевом матче против «Коламбуса» 12 апреля.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве установили арт-объект, посвященный предстоящему рекорду капитана «Вашингтон Кэпиталз» по голам в НХЛ. Арт-объект состоит из хоккейной клюшки, стилизованной сетки с заброшенной шайбой и экрана, на котором отображается количество голов, оставшихся до рекорда. Он расположен на въезде в строящийся жилой комплекс на северо-востоке Москвы.

12 марта Овечкин сделал три результативные передачи в матче против «Анахайм Дакс», увеличив свой счет до 1603 очков в регулярных чемпионатах НХЛ (886 голов и 717 передач). Однако это не позволило ему подойти ближе к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки — 894 гола в регулярных чемпионатах лиги.

Овечкин вышел на чистое 28-е место в списке лучших игроков в истории по количеству сыгранных матчей в НХЛ. Матч с «Анахаймом» стал для него 1475‑м.

В матче против «Сиэтл Кракен» 9 марта Овечкин забросил 886-ю шайбу.