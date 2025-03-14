Индиан-Уэллс, США, 14 марта, 2025, 09:21 — ИА Регнум. Украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась от рукопожатия с 17-летней россиянкой Миррой Андреевой, победившей в четвертьфинальном матче турнира серии WTA-1000. Игра состоялась в американском Индиан-Уэллсе, сообщило издание Sport24.

Global Look Press Элина Свитолина

Встреча продолжительностью 1 час 30 минут закончилась в двух сетах с результатом 7:5, 6:3 в пользу Андреевой. Проигравшая Свитолина пожала руку только судье, проигнорировав соперницу.

Андреевой далее предстоит встреча со второй ракеткой мира полькой Игой Свентек. В настоящее время россиянка находится на 11-й строчке в списке лучших теннисисток.

Как сообщало ИА Регнум, 8 марта первые ракетки России среди женщин и мужчин, Мирра Андреева и Даниил Медведев, одновременно прошли в третий круг теннисных турниров WTA-1000 и «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, Калифорния. Медведев обыграл китайца Бу Юньчаокэтэ со счетом 6:2, 6:2, Андреева оказалась сильнее Варвары Грачёвой, выступающей за Францию — 7:5, 6:4.