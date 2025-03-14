Керчь, Крым, 14 марта, 2025, 08:51 — ИА Регнум. В Крыму сотрудники ФСБ задержали жителя Керчи по подозрению в государственной измене. Об этом 14 марта сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

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По данным ведомства, 29-летний задержанный установил личный контакт с сотрудником Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины и по заданию куратора собрал и передал сведения о состоянии объектов критической инфраструктуры региона. В частности, подозреваемый собирал данные о Феодосийской нефтебазе, военном аэродроме, Крымском мосте.

«Информация была передана противнику для использования при нанесении ракетных ударов», ― говорится в сообщении УФСБ.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ). По решению суда подозреваемого отправили под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, 13 марта в Херсонской области арестовали женщину за сбор и передачу Киеву данных о Вооружённых силах России. По данным ведомства, подозреваемая в октябре 2023 года осуществляла сбор и передачу представителю спецслужб Украины сведений о местах дислокации российских военнослужащих и расположении базовых станций операторов сотовой связи на территории Херсонской области. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж» (ст. 276 УК РФ) и арестовали.

11 марта жителя Белгородской области задержали за подготовку теракта и диверсии против российских военнослужащих. По данным правоохранителей, белгородец контактировал с запрещенной в России террористической организацией. Кураторы поручили ему собирать и передавать им сведения о дислокации и передвижениях российских военных в приграничной зоне. Предполагалось, что эта информация поможет нанести по ним удар.

Подозреваемого задержали с поличным. Его обвинили в госизмене, попытке участия в деятельности террористической организации, приготовлениям к диверсии и теракту, незаконном обращении с взрывчатыми веществами и взрывными устройствами.