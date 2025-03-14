Ньон, Швейцария, 14 марта, 2025, 08:55 — ИА Регнум. Определены все участники четвертьфинала Лиги Европы UEFA сезона 2024/2025. Об этом сообщили в пресс-службе международного турнира.

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul/ТАСС

Согласно жеребьёвке, за выход в полуфинал норвежский «Буде-Глимт» поборется с итальянским «Лацио», английский «Тоттенхэм Хотспур» встретится с «Айнтрахтом» из Франкфурта. Шотландский «Рейнджерс» сразится с испанским «Атлетик Бильбао», а английский «Манчестер Юнайтед» сыграет с французским «Лионом».

Первые матчи четвертьфинала состоятся 10 апреля, ответные встречи пройдут 17 апреля.

Финал турнира состоится 21 мая в Бильбао в Испании.

Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла немецкий «Байер» со счётом 3:0.

Как сообщало ИА Регнум, 12 марта состоялись заключительные ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Первые игры четвертьфинала назначены на 8 и 9 апреля, ответные пройдут 15 и 16 апреля.

По итогам состоявшейся жеребьёвки четвертьфинальные пары составили так: «Арсенал» (Англия) — «Реал» (Испания); «Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Астон Вилла» (Англия); «Барселона» (Испания) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия); «Бавария» (Германия) — «Интер» (Италия).

21 февраля в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определились игровые пары 1/8 финала Лиги чемпионов. Финал турнира 31 мая примет Мюнхен (Германия).

В сезоне 2024/25 у Лиги чемпионов кардинально изменился формат. Вместо группового этапа 36 команд (раньше было 32) попадают в одну общую лигу, где проводят по восемь матчей друг с другом. По итогам этих встреч копятся очки, на основе которых выходят в 1/8 турнира (плей-офф). Команды с первых восьми строчек проходят в 1/8 финала напрямую, а клубы с девятого по 24-е место должны будут провести дополнительные стыковые матчи.