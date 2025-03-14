Москва, 14 марта, 2025, 08:27 — ИА Регнум. В графике президента России Владимира Путина не значится встреча с новым послом РФ в Вашингтоне Александром Дарчиевым. Об этом 14 марта сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press Президент РФ Владимир Путин

Представитель Кремля на соответствующий вопрос ответил, что встреча пока не планируется.

На сегодня неизвестно, когда Дарчиев отправится в Соединенные Штаты Америки. Как отметил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, посол все еще в процессе сбора.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта Путин назначил директора департамента Северной Атлантики Министерства иностранных дел РФ Александра Дарчиева послом в США. Глава государства также по совместительству назначил его постоянным наблюдателем России при Организации американских структур в Вашингтоне.

Предыдущий посол РФ в США Анатолий Антонов, который занимал эту должность с августа 2017 года, завершил работу в октябре 2024 года. В ноябре того же года сообщалось, что новым послом России в Вашингтоне, вероятно, станет Дарчиев.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 6 марта заявила, что на данный момент Россия и США проводят поднастройку двусторонних контактов, прерванных прошлой американской администрацией. По ее словам, Дарчиеву предстоит в Вашингтоне заниматься восстановлением этих связей и контактов.

Дипломат также отметила, что Россия в данный момент прорабатывает контакты с США, с реализмом смотрит на возможность перезагрузки отношений двух стран и будет ориентироваться на конкретные дела американской стороны в этом вопросе.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что работа по преодолению проблем и противоречий в отношениях России и США по большому счету еще даже не началась.