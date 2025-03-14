Балашиха, Московская область, 14 марта, 2025, 08:23 — ИА Регнум. Три беспилотника перехвачены средствами ПВО над Московской областью — два над Балашихой и один — над Ленинским районом. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в Telegram-канале.

Николай Гынгазов/ТАСС

Он уточнил, что обломки одного из дронов упали на строительную площадку в микрорайоне Измайлово в Балашихе в районе улицы Дёмин Луг. Ещё один беспилотник уничтожили в микрорайоне Железнодорожный на улице Свободы.

«Третий беспилотник сбили в микрорайоне Южная Битца в Ленинском. Обломки упали на строящийся многоэтажный дом, в котором ещё никто не проживает», — написал Воробьёв.

По предварительным данным, пострадавших нет. На местах падения обломков работают оперативные службы, добавил глава региона.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что подразделения ПВО уничтожили на подлёте к Москве четыре украинских беспилотника. Подробностей он не привёл.

Беспилотник также сбили в Калужской области над окраиной Обнинска, проинформировал губернатор региона Владислав Шапша. Глава Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о ликвидации в регионе нескольких БПЛА.

Как сообщало ИА Регнум, самой масштабной атаке беспилотников Московский регион подвергся 11 марта. Собянин заявил, что на подлёте к столице сбили 74 БПЛА, в целом же их было больше сотни.

Минобороны РФ проинформировало, что за ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 343 украинских дрона, в том числе 91 беспилотник — над Московской областью. При этом наиболее массированному налёту подверглась Курская область — там сбили 132 аппарата, в том числе шесть ударных дронов — в районе Курской атомной электростанции.

В результате атаки в Московской области погибли три человека. Ещё 18 человек, по данным Минздрава, пострадали.