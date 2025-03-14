Москва, 14 марта, 2025, 08:16 — ИА Регнум. Хищение более 100 млн рублей выявлено в Институте оценки качества образования, подведомственном Рособрнадзору. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Генеральной прокуратуры России Андрей Иванов.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Прокурорская проверка показала, отметил он, что в 2021–2022 годах Рособрнадзор заключил госконтракты на выполнение работ по изучению качества подготовки школьников на сумму свыше 140 млн рублей. Более 100 млн рублей бюджетных средств были похищены, что стало основанием для возбуждения уголовного дела по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

«Должностные лица подведомственного Рособрнадзору ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» в целях хищения бюджетных средств организовали схему с привлечением подконтрольных организаций и заключением фиктивных договоров на выполнение вышеуказанных работ», — пояснил Иванов.

Ранее ИА Регнум сообщало об аресте экс-замминистра просвещения России Дениса Грибова по делу о хищении бюджетных средств и мошенничестве. Тверской суд Москвы 21 декабря удовлетворил ходатайство следствия о помещении Грибова под стражу. Перед этим бывшего замминистра, который находился в розыске и скрывался за границей, задержали в столичном аэропорту по возвращении в Россию.

По версии следствия, участники преступной группы, в которую входил Грибов, обеспечили заключение госконтракта на проведение стажировок педагогических работников, предусмотренных в рамках одного из федеральных проектов. В действительности мероприятия не проводились, были оформлены фиктивные документы. Общий объём похищенных бюджетных средств оценивается в 54 млн рублей.