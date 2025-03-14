Калуга, 14 марта, 2025, 08:09 — ИА Регнум. В Калужской области уничтожен беспилотный летательный аппарат. Об этом 14 марта сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Евгений Биятов/РИА Новости

«На окраине Обнинска силами ПВО был уничтожен БПЛА», ― уточнил он в Telegram-канале.

Глава региона отметил, что, по предварительной информации, в ходе инцидента никто не пострадал. Также не зафиксировано повреждений. На месте работают экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, на промышленном предприятии в Дзержинском районе Калужской области утром 13 марта в результате атаки украинских беспилотников возник пожар. Пострадал один из сотрудников. Всего за ночь силами ПВО на территории региона были перехвачены и уничтожены 25 БПЛА. Их сбили в Дзержинском, Хвастовичском, Кировском, Думиничском, Мещовском и Ульяновском районах.

Вечером 13 марта подразделения ПВО сбили три беспилотника над территорией Воронежской области, один — над Белгородской областью.

В ночь на 14 марта ВСУ совершили атаку на нефтекомплекс в Туапсе. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что в результате прилёта загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара превысила 1 тыс. кв. м. Возгорание тушат более 120 человек и 39 единиц техники.