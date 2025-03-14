Москва, 14 марта, 2025, 08:04 — ИА Регнум. Инициатива о перемирии на Украине правильная, но остаётся решить несколько вопросов. Об этом 13 марта заявил президент России Владимир Путин.

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«Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины кризиса. Мне кажется, для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток. И мы за, но есть нюансы», — пояснил российский лидер по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Кремле.

Путин поинтересовался, кто со стороны киевского режима будет отдавать приказы о прекращении боевых действий, какова цена этих приказов и кто потом будет на кого сваливать нарушение этой договоренности. Есть вероятность того, что Киев может воспользоваться перемирием в 30 суток, чтобы получить больше оружия или провести новую волну принудительной мобилизации в стране, добавил глава государства.

По словам президента, все эти вопросы требуют кропотливого исследования с обеих сторон.

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта по итогам переговоров США и Украины в Джидде (Саудовская Аравия) киевский режим выразил готовность принять предложение о немедленном прекращении огня на 30 дней при согласии России. Также обсуждались «гуманитарные усилия», в частности, обмен военнопленными и освобождение удерживаемых гражданских лиц.

Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее не хотел мира на Украине, однако теперь он ответил согласием, заявил президент США Дональд Трамп. Американский лидер призвал подождать и посмотреть на дальнейшие действия сторон конфликта.

Москва готова к переговорам по разрешению конфликта на Украине, однако целью таковых должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие, подчёркивал неоднократно Путин. Как отмечал глава государства, для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также официальное признание новых территориальных реалий — возвращения этих регионов в состав России. Также президент указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО, а на контролируемой Киевом территории должны быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан.