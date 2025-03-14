Москва, 14 марта, 2025, 07:54 — ИА Регнум. С разгромом украинской армии в Курской области для главы киевского режима Владимира Зеленского начался обратный отсчет. Такое мнение высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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При этом, Рогов утонил, что для Зеленского и его окружения наступает обратный отсчет «не просто на курском фронте, но и в целом».

«Он так спешит, поэтому у него такая паника и он готов на любые перемирия и прочие вещи. Разгром ВСУ в Курской области однозначно сказывается на моральном духе боевиков ВСУ», — сказал Рогов «РИА Новости».

Общественник напомнил, что вторжение Зеленского в Курскую область обернулось для Украины потерей десятков тысяч жизней.

«Курская авантюра — это смертельный удар по режиму Зеленского», — заключил Владимир Рогов.

Такого же мнения придерживается и итальянская колумнистка издания L’Antidiplomatico Клара Стателло. Она считает, что поражение украинской армии в Судже стало пощёчиной для Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум, 13 марта Вооружённые силы России освободили город Суджу, а также населённые пункты Меловой и Подол в Курской области. Общие потери ВСУ за время боевых действий на курском направлении составили более 67 150 военных. В этот же день спасатели, военнослужащие и добровольцы эвакуировали 90 человек, находившихся в оккупированных ВСУ населённых пунктах Суджанского района. Их доставили в пункты временного размещения.

Президент России Владимир Путин 12 марта в ходе посещения пункта управления курской группировкой войск поблагодарил все отличившиеся подразделения при освобождении Курской области.

Президент США Дональд Трамп поставил Зеленского на место. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

По словам Левитт, многие сомневались, что удастся добиться понимания с украинской стороны, но Трамп — «мастер заключения сделок, верховный переговорщик». Она подчеркнула, что Зеленский принял условия американской делегации после переговоров двух сторон.