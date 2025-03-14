Москва, 14 марта, 2025, 07:37 — ИА Регнум. Взрыв прогремел ранним утром 14 марта в многоквартирном доме в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Уточняется, что территорию вокруг дома в ЖК в Дорогомилово, на Резервном проезде оцепили. Причина инцидента уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта взрыв прогремел в торгово-развлекательном центре «Свиблово» в Москве. Инцидент произошёл на первом этаже в отделении банка. По свидетельству очевидцев, взорвался банкомат. В результате в этой части здания выбило окна.

У подъезда пятиэтажного дома в Балаково Саратовской области 23 февраля прозвучал взрыв. В момент взрыва из подъезда на улице Набережная Леонова выходили муж с женой и их ребёнок. Мужчина с малышом вышли чуть раньше, поэтому не пострадали. Женщину доставили в больницу с травмами ног и спины.