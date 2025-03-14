Москва, 14 марта, 2025, 07:30 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной обороны ранним утром 14 марта уничтожили на подлете к Москве четыре вражеских беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Он уточнил, что на местах падения обломков сбитых украинских дронов работают специалисты экстренных служб.

Как передавало ИА Регнум, в небе над Саратовской областью ночью 14 марта подразделениями противовоздушной обороны уничтожены украинские беспилотники, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

Вечером 13 марта подразделения ПВО сбили три беспилотника над территорией Воронежской области, один — над Белгородской областью.