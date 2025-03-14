Берлин, 14 марта, 2025, 07:42 — ИА Регнум. Россия и США хотят отстранить главу киевского режима Владимира Зеленского от власти на Украине. Такое мнение высказал британский эксперт в области геополитики Джон Лок немецкой газете Berliner Morgenpost.

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По словам Лока, оба государства стремятся положить конец правлению Зеленского, поэтому настаивают на необходимости проведения выборов на Украине.

Эксперт акцентировал, что отношения главы киевского режима с Белым домом ухудшились еще до скандальной перепалки в Овальном кабинете, при этом у Москвы и Вашингтона было общее понимание по украинским выборным процессам.

«Если перемирие продержится больше 30 дней, то положение Зеленского резко ухудшится из-за усталости населения и усилившейся критики в его адрес», — заключил Джон Лок.

Еще до прихода к власти Дональда Трампа эксперты отмечали, что у Зеленского нет такого контакта с ним, как с экс-президентом Джо Байденом.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский находится в заключительном акте своего правления на Украине, написала британская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на украинских чиновников. Его политические оппоненты уже готовятся к выборам и формируют альянсы.

В материале также уточняется, что поддержка Зеленского со стороны украинских чиновников после его «фиаско в Овальном кабинете» была демонстративной, ведь на самом деле многие из них уже тайно ведут работу с администрацией Трампа.

В феврале американский лидер заявил о необходимости проведения президентских выборов на Украине. Он также обратил внимание на крайне низкий рейтинг Зеленского, который составляет около 4%.

12 марта сам Зеленский заявил, что выборы президента Украины будут проведены только после завершения процесса урегулирования конфликта. По его словам, сперва начнётся перемирие, затем необходимо будет проработать план урегулирования, затем реализовать его на практике. И лишь после окончательного урегулирования конфликта в стране будет отменено военное положение, которое не позволяет провести президентские выборы.