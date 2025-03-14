Вашингтон, 14 марта, 2025, 07:21 — ИА Регнум. Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф находится в Москве. Он информирует Вашингтон о ходе переговоров, заявил 13 марта помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц.

Иван Шилов ИА Регнум Стив Уиткофф и Трамп

«Я разговаривал со своим коллегой, специальным посланником Уиткоффом. Он находится там и передаёт информацию, чтобы мы могли оценить её, а президент Дональд Трамп — принять решение о дальнейших шагах», — пояснил Уолтц телеканалу Fox News.

Самолёт Уиткоффа приземлился в Москве 13 марта. До этого борт Gulfstream G650ER, которым пользуется спецпосланник, вылетел из Катара, где Уиткофф накануне провёл переговоры о заложниках в Газе и встретился с катарским премьер-министром.

Как сообщало ИА Регнум, 12 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Уиткофф намерен посетить Москву, чтобы убедить президента России Владимира Путина согласиться на временное прекращение огня в зоне украинского конфликта. Вице-президент США Джей Ди Вэнс также анонсировал проведение очных и телефонных контактов с Россией по урегулированию украинского конфликта. Он отметил «благоприятное положение», которое сложилось после того, как Киев согласился на временное прекращение огня.

Встреча Владимира Путина с Уиткоффом состоится тогда, когда глава российского государства подаст сигнал, утверждал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин 13 марта отметил, что считает правильной идею о перемирии с Украиной и поддерживает её, но есть вопросы, которые следует обсудить.

По данным телеканала NBC News, Россия отказалась от участия спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога в переговорах по Украине. Журналисты заявили, что Келлог является американским генералом и занимает «слишком проукраинскую позицию».