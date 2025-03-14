Москва, 14 марта, 2025, 07:05 — ИА Регнум. Временные ограничения ввели ранним утром 14 марта на работу аэропортов Внуково и Калуга, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Maxfastov Аэропорт «Внуково»

Во Внуково ограничения ввели в 06:13 мск. В аэропорту Калуги перестали выпускать и принимать самолёты в 05:25 мск.

Кореняко подчеркнул, что ограничения в воздушных гаванях ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

Как сообщало ИА Регнум, также ночью 14 марта временные ограничения вводились на работу аэропорта в Сочи.

В аэропорту Саратова с вечера 13 марта были введены временные ограничения на вылет и прилет самолетов.