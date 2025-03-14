Аэропорты Внуково и Калуга ограничили работу
Росавиация: в аэропортах Внуково и Калуга ограничили приём и вылет самолётов
Москва, 14 марта, 2025, 07:05 — ИА Регнум. Временные ограничения ввели ранним утром 14 марта на работу аэропортов Внуково и Калуга, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
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Аэропорт «Внуково»
Во Внуково ограничения ввели в 06:13 мск. В аэропорту Калуги перестали выпускать и принимать самолёты в 05:25 мск.
Кореняко подчеркнул, что ограничения в воздушных гаванях ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.
Как сообщало ИА Регнум, также ночью 14 марта временные ограничения вводились на работу аэропорта в Сочи.
В аэропорту Саратова с вечера 13 марта были введены временные ограничения на вылет и прилет самолетов.