Вашингтон, 14 марта, 2025, 06:55 — ИА Регнум. На переговорах по урегулированию украинского кризиса Вашингтон обсуждает с Москвой и Киевом несколько вопросов, в том числе территориальные уступки и введение миротворцев. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

Сергей Корсун ИА Регнум Переговоры США ВСУ Украина

«Да. В настоящий момент мы обсуждаем эти вопросы с обеими сторонами: с украинцами и русскими», — подтвердил Уолтц в беседе с Fox News, отвечая на вопрос ведущего, который перечислил сделку Украины и США по полезным ископаемым, решение по регионам с русскоязычным населением, а также присутствие европейских военных на украинской территории.

Как сообщало ИА Регнум, 13 марта разговора президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом не ожидалось, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он добавил, что Соединённые Штаты хотят сначала завершить конфликт на Украине, а затем обсуждать перспективы развития двусторонних отношений с РФ.

В этот же день самолёт спецпредставителя главы Белого дома по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа приземлился в Москве. Встреча Владимира Путина с Уиткоффом состоится тогда, когда глава российского государства подаст сигнал, утверждал Ушаков.

Путин допустил, что для обсуждения перемирия в зоне украинского конфликта ему придётся провести телефонные переговоры с Трампом. Сама по себе идея о перемирии правильная, однако всё ещё остаются вопросы, которые нужно обсуждать, отметил российский президент.