Киев, 14 марта, 2025, 06:52 — ИА Регнум. Украинская делегация на встрече в Джидде Саудовской Аравии 11 марта предлагала американцам заключить сделку о доступе к полезным ископаемым, однако США отказались. Об этом сообщил изданию «РБК-Украина» осведомленный источник.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации источника, украинцы подготовили соглашение по недрам и положили его на стол переговоров, чтобы американская делегация вернулась в Вашингтон с конкретным результатом.

Тем не менее США предложили Киеву взять паузу и в перспективе подписать более детальное соглашение, уточнил источник.

Как сообщало ИА Регнум, администрация президента США Дональда Трампа продолжает работу над соглашением с Украиной по недрам после сорванного подписания в Белом доме. Об этом 10 марта сказал журналистам госсекретарь Марко Рубио.

Дональд Трамп заявил, что по-прежнему ожидает подписания сделки по редкоземельным металлам, несмотря на перепалку с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

28 февраля в Белом доме прошла встреча Трампа с Зеленским. Американский президент отметил неминуемость переговоров, в то время как глава киевского режима высказался против остановки боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Он также позволил себе попытаться возражать Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. В итоге подписание документа отменили, и украинский политик досрочно покинул Белый дом.