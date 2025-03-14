Вашингтон, 14 марта, 2025, 06:33 — ИА Регнум. США испытывают осторожный оптимизм на тему возможного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Не буду объявлять ничего или вести переговоры по телевидению, конечно, не забегая вперёд президента, но есть осторожный оптимизм», — отметил Уолтц в интервью Fox News.

По его словам, следующие шаги Белого дома последуют после учёта информации от побывавшего в Москве спецпосланника Стива Уиткоффа.

Как сообщало ИА Регнум, 13 марта самолёт Уиткоффа, вылетевший из Катара, где американский дипломат накануне провёл переговоры о заложниках в Газе и встретился с катарским премьер-министром, приземлился в Москве.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что представители США летят в Москву для обсуждения ситуации на Украине, с ними запланированы контакты. При этом он призвал «не забегать вперёд» и заверил, что позже в Кремле предоставят подробности. Накануне помощник президента России Юрий Ушаков и Майк Уолтц провели телефонный разговор. В ходе беседы, уточнил Песков, российской стороне предоставили «определённую информацию» о результатах переговоров с представителями Киева в Джидде.

В Саудовской Аравии 11 марта состоялись американо-украинские переговоры. По их итогам было опубликовано заявление, в котором Киев выразил готовность к прекращению огня на 30 дней, а Вашингтон пообещал возобновить передачу разведданных и оказание помощи Украине.