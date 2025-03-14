* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 14 марта, 2025, 06:15 — ИА Регнум. Музыкант-комик Семён Слепаков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) пытался в Мосгорсуде отменить штраф в 30 тыс. рублей за нарушение правил деятельности иноагента или хотя бы снизить его. Об этом говорится в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.

BardDesytnik Семён Слепаков

Адвокат артиста попросил об отмене постановления районного суда и прекращении производства по делу, а в случае оставления постановления в силе — о снижении размера штрафа, говорится в документах.

Сторона защиты посчитала вину Слепакова недоказанной, а назначенное наказание необоснованным и чрезмерно суровым.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал Слепакова на 30 тыс. рублей за отказ разместить плашку иноагента на двух постах в Telegram-канале. Мосгорсуд отклонил жалобу, признал это решение законным и оставил его без изменений.

Как сообщало ИА Регнум, после начала спецоперации на Украине Слепаков уехал в Израиль, продав недвижимость в Москве.

В апреле 2023 года Минюст России внёс его в список иноагентов. Это решение было принято в связи с тем, что артист исполнял антироссийские песни.

Слепаков пытался обжаловать решение Минюста. В июле 2023 года суд отказал ему. Как отметили в Минюсте, он неуместно шутил, высмеивал президента РФ Владимира Путина и получал иностранное финансирование.

Слепаков поднял размер гонорара за участие в корпоративах до 5,6 млн рублей. Выступление артиста длится 45 минут. Также он выставил внушительный райдер.