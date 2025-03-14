Туапсе, Краснодарский край, 14 марта, 2025, 05:44 — ИА Регнум. В ночь на 14 марта ВСУ совершили атаку на нефтекомплекс в Туапсе. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

По информации главы региона, в результате прилёта загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара — больше 1 тыс. кв. метров.

«По предварительным данным, пострадавших нет. В тушении огня задействован 121 человек и 39 единиц техники», — пояснил Кондратьев.

Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко контролирует ситуацию на месте, докладывает об обстановке. Возгорание произошло в три часа ночи.

Как сообщало ИА Регнум, на промышленном предприятии в Дзержинском районе Калужской области утром 13 марта в результате атаки украинских беспилотников возник пожар. Пострадал один из сотрудников. Всего за ночь силами ПВО на территории региона были перехвачены и уничтожены 25 БПЛА.

В Воронежской области вечером 12 марта отразили атаку нескольких беспилотников ВСУ. На месте повреждения одного из объектов инфраструктуры произошёл пожар, который оперативно устранили. Никто не пострадал.