В Туапсе тушат пожар на нефтекомплексе, где в ночь на 14 марта после атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь возгорания уже превысила тысячу квадратных метров, сообщил в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По предварительным данным главы региона, пострадавших нет. В тушении огня задействован 121 представитель оперативных служб и 39 единиц техники. Таким известием ознаменован новый, 1114-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон, ВСУ

В аэропорту Сочи вводился план «Ковер». Сейчас все ограничения на прием и выпуск самолетов сняты.

Опасность атаки БПЛА объявлялась в Курской области, где накануне бойцы группировки войск «Север» выбили противника из села Заолешенка.

«Бывшая слобода, с 2014 года село Заолешенка примыкает к северным окраинам Суджи. Таким образом, окрестности районного центра зачищены от оккупантов со всех сторон света», — отмечается в Telegram-канале группировки. «Северяне» отмечают, что боевые действия продолжаются в лесных массивах на юге Суджанского района.

На пресс-конференции 13 марта по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко президент России Владимир Путин поблагодарил российских военных, которые освободили Суджу.

За время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 67 150 военнослужащих.

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