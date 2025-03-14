Вашингтон, 14 марта, 2025, 05:32 — ИА Регнум. Спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога отстранили на условиях России от переговорного процесса по Украине. Об этом 13 марта сообщил телеканал NBC News.

Иван Шилов ИА Регнум

«Келлог был исключён из переговоров на высоком уровне <…> после того, как Кремль заявил, что не желает его там видеть», — говорится в статье.

Журналисты привели высказывание осведомлённого российского чиновника, который напомнил, что Келлог является американским генералом и он занимает «слишком проукраинскую позицию».

При этом чиновник не привёл точной информации, когда именно это пожелание передали в Белый дом.

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта издание Politico отмечало, что причастность Кита Келлога к решению урегулирования конфликта на Украине находится под большим вопросом. Келлог вносит путаницу в вопрос о том, кто чем занимается, указал источник. Кроме того, газета назвала активных участников процесса, таких как госсекретарь США Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и представитель на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что считает правильной идею о перемирии с Украиной и поддерживает её, но есть вопросы, которые следует обсудить. За два дня до этого Марко Рубио объявил, что представители Украины в ходе переговоров в Джидде (Саудовская Аравия) выразили готовность согласиться на 30-дневное прекращение огня и теперь США ждут ответа России по данному вопросу и надеются, что он будет положительным. Путин в свою очередь поинтересовался, кто со стороны киевского режима будет отдавать приказы о прекращении боевых действий, какова цена этих приказов и кто потом будет на кого сваливать нарушение этой договоренности. Есть вероятность того, что Киев может воспользоваться перемирием в 30 суток, чтобы получить больше оружия или провести новую волну принудительной мобилизации в стране, добавил глава государства.