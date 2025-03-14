Москва, 14 марта, 2025, 05:29 — ИА Регнум. В определённых ситуациях есть законные основания для списания средств с банковской карты гражданина, включая его пенсионные выплаты. Подробности агентству «Прайм» рассказал ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковские карты

В первую очередь речь идёт о задолженностях по кредитам, коммунальным платежам и налогам. Также это может быть взыскание ущерба по решению суда, которое направляется судебным приставам или непосредственно в банк.

Сумма списания не может превышать половины размера пенсии, но есть исключения. Если речь идёт об уплате алиментов на несовершеннолетних детей или возмещении вреда здоровью, то может быть удержано до 70% дохода, уточнил эксперт. Эти ограничения касаются только доходов должника, таких как заработная плата и пенсия. Если на пенсионную карту третье лицо перечислит деньги, то может быть удержана вся сумма.

Однако у должников есть право попросить оставить на карте доход в размере прожиточного минимума, который может быть общефедеральным или пенсионным. Для этого необходимо подать заявление судебному приставу или сразу в банк, в зависимости от того, откуда пришло решение о взыскании.

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