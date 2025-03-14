Денвер, США, 14 марта, 2025, 04:53 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт вспыхнул в аэропорту американского Денвера. Об этом 13 марта сообщил телеканал Fox News.

tjdarmstadt Самолёт авиакомпании American Airlines

Отмечается, что людей спасали по надувным трапам. Часть пассажиров вышли на крыло самолёта, пока тушили горящий борт. Предварительно, загорелось реактивное топливо.

В соцсетях появилось видео с дымящимся самолётом, принадлежащим авиакомпании American Airlines.

Представители воздушной гавани заверили, что всех пассажиров эвакуировали, пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, в январе в южнокорейском городе Пусане прямо на взлётно-посадочной полосе загорелся самолёт, на борту которого находились 169 пассажиров и семь членов экипажа. Изначально перед взлётом загорелся хвост лайнера, вскоре пожар распространился на фюзеляж всего судна. Всех пассажиров и бортперсонал эвакуировали с помощью надувного трапа. Три человека получили незначительные травмы.

В ноябре 2024 года в аэропорту Антальи в Турции загорелся самолёт Sukhoi Superjet 100-95LR, прилетевший из Сочи. Пожар начался на борту именно в момент посадки. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.