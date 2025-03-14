Вашингтон, 14 марта, 2025, 04:56 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел встречу с американским лидером Дональдом Трампом 13 марта в Белом доме. После протокола политики почти час общались с журналистами. При этом для Трампа это стало практически ежедневной традицией, чего не было у его предшественника Джо Байдена.

Gage Skidmore Смеющийся Трамп

Именно этот момент и вызвал у Трампа и Рютте ироничные замечания и смех.

Когда журналисты выходили из Овального кабинета, генсек наклонился к президенту и отметил, что Трамп продолжительно общается с прессой. Байден, как известно, не особо жаловал репортеров.

«Я бы сказал, что прямо сейчас я провел с журналистами больше времени, чем он за свои четыре года», — отчетливо сказал президент.

«Прямо сейчас?» — уточнил Рютте.

После этой реплики оба посмеялись.

Как сообщало ИА Регнум, заявления журналистов о работоспособности и нормальном когнитивном состоянии Джозефа Байдена, которого не видели со дня инаугурации Дональда Трампа, назвала ложью пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 21 февраля.

Трамп назвал Байдена худшим главой государства в истории страны.