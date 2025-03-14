Москва, 14 марта, 2025, 04:26 — ИА Регнум. До 1 октября на 13,2% увеличатся заработные платы сотрудников ряда бюджетных учреждений. Это реализуется в ходе первого этапа индексации в текущем году, сообщила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.

ИА REGNUM Увеличение зарплаты

«Индексация зарплат бюджетников пройдёт с 1 января и составит сразу 13,2%, именно такой размер предусмотрен бюджетом РФ на 2025 год. Индексация произойдёт в два этапа. Первый предполагает повышение трудовых доходов работников образовательных и медицинских учреждений, социальных служб, МЧС и других соцведомств», — пояснила «РИА Новости» юрист.

С 1 октября запланирован второй этап индексации. Повышение применяется к окладу и регулярным премиям работника. По словам эксперта, индексация зарплат сотрудников госорганов и муниципальных учреждений проходит по установленным трудовым законодательством или другими регулирующими документами правилам.

Остальные работодатели могут проводить индексацию в соответствии с условиями, указанными в коллективных договорах или локальных нормативных актах, резюмировала Голубева.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в правительстве предложили проиндексировать в 2025 году на 13,2% зарплаты работникам социальной сферы, получающим выплаты из бюджета. Зарплаты предлагают поднять учителям, сотрудникам вузов, медработникам, учёным, врачам. В 2026 году им поднимут зарплаты на 10,2%, в 2027 году — на 8,3%. Для других работников бюджетных организаций — прокуроров, судей, сотрудников СК, госслужащих федерального уровня — предлагается индексация на 4,5% в 2025 году и на 4% в 2026 и 2027 годах соответственно. Минфин РФ будет выделять на эти цели по 114,6 млрд рублей ежегодно.

Президент России Владимир Путин заявил, что в 2025 году ряд регионов опробует более справедливую модель системы оплаты труда бюджетников. К 2027 году планируется распространить её на всех сотрудников бюджетной сферы.