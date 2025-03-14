Вашингтон, 14 марта, 2025, 04:21 — ИА Регнум. В условиях конфликта на Украине стала активней деятельность торговцев людьми. О этом сообщил «РИА Новости» основатель и бывший руководитель организации по борьбе с торговлей людьми Operation Underground Railroad (OUR) Тим Баллард.

Сергей Корсун ИА Регнум

Баллард рассказал, что в 2022 году на Украине многие сироты оказались в бедственном положении. Общественники отправились туда, чтобы помочь детям, но также искали торговцев людьми.

«Они появляются там, где происходят катастрофы, такие как война. Мы нашли этих преступников, они базировались в Нидерландах», — добавил Баллард.

Подозреваемых арестовали и собирались передать в суд, но власти Нидерландов позволили им сохранить паспорта, что привело к потере их следов на два года. В итоге министерство внутренней безопасности США обнаружило их в Мексике и Эквадоре, где они пытались заманить детей, в том числе украинских беженцев, для работы в «секс-отелях». В одном из таких заведений эксплуатировали мальчиков в возрасте от 11 лет.

По словам Тима Балларда, власти Нидерландов выяснили, что педофил, бывший в розыске, скрывался в Мексике. Они удалили информацию о нём из системы, опасаясь, что мексиканцы могут устроить самосуд.

Как сообщало ИА Регнум, польские пограничники задержали гражданку Украины, которую власти Казахстана разыскивали за участие в торговле человеческими органами.

Сотрудники полиции Киева обнаружили в доме, в котором проживает мэр столицы Виталий Кличко, бордель, где удерживали секс-рабынь. Правоохранители выявили три десятка женщин, которых там удерживали насильно.