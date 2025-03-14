Сумы, Украина, 14 марта, 2025, 04:00 — ИА Регнум. Для жителей восьми населённых пунктов Сумского района объявили принудительную эвакуацию. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

ИА Регнум

«Принято решение о проведении обязательной эвакуации населения из восьми населённых пунктов Юнаковской и Миропольской территориальных общин Сумского района», — указали местные власти в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В качестве причины эвакуации администрация назвала обострение ситуации на территории области. Всего планируется вывезти 543 человека, часть из них дети.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта в ходе совещания на одном из пунктов управления курской группировкой начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что российские войска из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Операция по уничтожению вражеских подразделений в Курской области продолжается. ВС РФ изолировала группировку вклинения ВСУ, добавил глава Генштаба.

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев 1 февраля сообщал об избирательной эвакуации из региона. По его словам, украинские власти вывозили из Харьковской области в основном молодёжь, стариками не интересовались. Пожилых людей оставляли выживать в подвалах под обстрелами ВСУ без первой помощи, продуктов питания и возможности добыть себе воды, отмечал Ганчев.

В конце января глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал жителей региона выехать из прифронтовых районов, граничащих с Донецкой Народной Республикой, из-за приближения к ним фронта. При этом он указал, что официальную эвакуацию из прифронтовых районов Днепропетровской области не объявляли.