Сочи, Краснодарский край, 14 марта, 2025, 03:42 — ИА Регнум. В аэропорту Сочи ночью 14 марта ввели временные ограничения на приём и вылет гражданских судов. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Aer.aero Международный аэропорт Сочи

Работа воздушной гавани была ограничена с 02:53 мск. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.

Как сообщало ИА Регнум, в аэропорту Саратова с вечера 13 марта были введены временные ограничения на вылет и прилет самолетов. Также аэропорт в Пензе приостанавливал работу 13 марта в 08:33 мск.