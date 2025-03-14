Рим, 14 марта, 2025, 03:03 — ИА Регнум. Поражение украинской армии в Судже Курской области стало пощёчиной для главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявила итальянская колумнистка издания L’Antidiplomatico Клара Стателло.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Это пощёчина Зеленскому, который при поддержке своих европейских партнёров и бывшей администрации США изо всех сил старался привлечь Украину к переговорам с позиции силы. Возможно, это слишком поспешно, но это похоже на предвестник капитуляции», — написала автор колонки.

Она добавила, что Зеленский виновен в неудаче украинских войск в Курской области. Попытка ВСУ начать наступление на российскую территорию привела к растяжению зоны фронта и потере элитных подразделений, констатировала журналист.

Как сообщало ИА Регнум, 13 марта Вооружённые силы России освободили город Суджу, а также населённые пункты Меловой и Подол в Курской области. Общие потери ВСУ за время боевых действий на курском направлении составили более 67 150 военных. В этот же день спасатели, военнослужащие и добровольцы эвакуировали 90 человек, находившихся в оккупированных ВСУ населённых пунктах Суджанского района. Их доставили в пункты временного размещения.

В Сети появились кадры из центра Суджи, перешедшего под контроль ВС России. К обвалу фронта ВСУ привела в том числе дерзкая операция штурмовой группы российской армии, пробравшейся в тыл противника по трубе газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. В операции участвовали 800 штурмовиков, которые завязали бой непосредственно на окраинах Суджи.

Президент России Владимир Путин 12 марта в ходе посещения пункта управления курской группировкой войск поблагодарил все отличившиеся подразделения при освобождении Курской области от ВСУ.