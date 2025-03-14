В Европе признали поражение Зеленского в Судже
Колумнист LAntidiplomatico: поражение ВСУ в Судже стало пощёчиной Зеленскому
Рим, 14 марта, 2025, 03:03 — ИА Регнум. Поражение украинской армии в Судже Курской области стало пощёчиной для главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявила итальянская колумнистка издания L’Antidiplomatico Клара Стателло.
«Это пощёчина Зеленскому, который при поддержке своих европейских партнёров и бывшей администрации США изо всех сил старался привлечь Украину к переговорам с позиции силы. Возможно, это слишком поспешно, но это похоже на предвестник капитуляции», — написала автор колонки.
Она добавила, что Зеленский виновен в неудаче украинских войск в Курской области. Попытка ВСУ начать наступление на российскую территорию привела к растяжению зоны фронта и потере элитных подразделений, констатировала журналист.
Как сообщало ИА Регнум, 13 марта Вооружённые силы России освободили город Суджу, а также населённые пункты Меловой и Подол в Курской области. Общие потери ВСУ за время боевых действий на курском направлении составили более 67 150 военных. В этот же день спасатели, военнослужащие и добровольцы эвакуировали 90 человек, находившихся в оккупированных ВСУ населённых пунктах Суджанского района. Их доставили в пункты временного размещения.
В Сети появились кадры из центра Суджи, перешедшего под контроль ВС России. К обвалу фронта ВСУ привела в том числе дерзкая операция штурмовой группы российской армии, пробравшейся в тыл противника по трубе газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. В операции участвовали 800 штурмовиков, которые завязали бой непосредственно на окраинах Суджи.
Президент России Владимир Путин 12 марта в ходе посещения пункта управления курской группировкой войск поблагодарил все отличившиеся подразделения при освобождении Курской области от ВСУ.