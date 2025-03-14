Берлин, 14 марта, 2025, 03:00 — ИА Регнум. США ведут переговоры с Россией и Германией о покупке «Северных потоков» и другой энергетической инфраструктуры для восстановления поставок российских энергоносителей в Европу после окончания конфликта на Украине. Об этом написало немецкое издание Correctiv.

Gazprom.ru Прокладка газопровода «Северный поток». Трубоукладчик Solitaire

Отмечается, что разговоры о покупке идут уже несколько месяцев.

По информации издания, кроме «Северных потоков», Вашингтон интересует дочка «Роснефти» в Германии, владеющая 54% акций нефтеперерабатывающего завода в Шведте. ФРГ получает нефть по трубопроводу «Дружба», а также меньшими долями в южногерманских НПЗ Bayernoil и Miro.

Как сообщало ИА Регнум, США стоят за подрывом трубопроводов «Северные потоки» с целью продажи Европе собственного газа, но правда скрывается, заявил депутат Европарламента от Словакии Любош Блага. По мнению политика, Штаты сделали всё для реализации собственного сжиженного газа на европейском рынке. Единственным препятствием было дешёвое предложение из России, добавил Блага.

Страны НАТО планируют увеличить число террористических атак на российские подводные трубопроводы, указал 13 марта помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Обе нитки «Северного потока» и нить «Северного потока — 2» были подорваны в в сентябре 2022 года. Инцидент произошёл в исключительных экономических зонах Швеции и Дании.