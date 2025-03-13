Симферополь, 14 марта, 2025, 02:46 — ИА Регнум. На крымском мосту ночью 14 марта временно перекрыли движение автотранспорта, сообщили в Telegram-канале оповещений о ситуации на мосту и подходах к нему.

ИА REGNUM Крымский мост

Всех, кто находится на мостовом переходе, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

О перекрытии движения на мосту сообщили в 02:41 мск. Причины для принятия такого решения не называются.

Как сообщало ИА Регнум, движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрывали 11 марта.

25 января правоохранительные органы временно ввели на Крымском мосту сплошной паспортный контроль в направлении Крыма. Решение было принято на основании приказа президента Владимира Путина о введении повышенного уровня реагирования на полуострове и в Краснодарском крае.