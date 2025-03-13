Москва, 14 марта, 2025, 02:37 — ИА Регнум. Возвращение некоторых компаний на российский рынок обсуждается с учётом общих интересов. Об этом 13 марта сообщил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

«Сегодня в закрытом пока режиме, но ведём переговоры по инициативе некоторых наших партнёров о возможном возвращении их на наш рынок. Всё спокойно, достойно, с уважением друг к другу и с соблюдением взаимных интересов», — отметил глава государства на пресс-конференции после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Путин подчеркнул, что Россия никого не выгоняла. Те, кто хочет вернуться, после согласования смогут это сделать в любое время, однако преимущество у российских товаропроизводителей.

Как сообщало ИА Регнум, чтобы вернуться на российский рынок превратившим себя в инструмент «политической борьбы и гибридной войны» иностранным брендам необходимо проявлять уважение к героям и журналистам, а также к истории страны, подчёркивала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев 19 февраля заявил, что компаниям из США будет сложно вернуться на рынок в Россию, потому что многие ниши уже заняты. В ходе российско-американских переговоров в Эр-Рияде он указал американской стороне, что общая сумма потерь компаний США от ухода из России составила 300 млрд долларов. Американская делегация очень удивилась этим цифрам.

В Минфине 25 февраля подчёркивали, что иностранным компаниям из недружественных государств для возвращения на российский рынок потребуется разрешение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Отмечается, что комиссия будет ориентироваться на позицию профильного ведомства.

Согласно результатам исследования платформы Kokoc Group, в Россию захотели вернуться около 350 зарубежных брендов, покинувших страну в 2022 году из-за санкционного давления. Отмечалось, что иностранные компании могут столкнуться с некоторыми трудностями, потому что конъюнктура рынка изменилась.