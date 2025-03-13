Париж, 14 марта, 2025, 02:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в своем заявлении об отношении к предложенному США варианту по урегулированию конфликта на Украине не упомянул ни одного лидера стран Европы. На эту особенность указала французская газета Les Echos.

ИА Регнум Путин, ШОС

По мнению издания, Путин отдал должное главам четырех государств, которые принимают участие в разрешении конфликта.

«Президент назвал лидеров Китая, ЮАР, Индии и Бразилии — основных стран БРИКС. О европейцах не было сказано ни слова», — указал автор.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после переговоров с Путиным 13 марта в Кремле высказал мнение, что Украине и Европе будет «труба», если Москва договорится с Вашингтоном.

Как сообщало ИА Регнум, российская сторона поддерживает инициативу о прекращении огня на 30 дней, но есть нюансы, которые требуют уточнения, заявил Владимир Путин 13 марта. Он высказал сомнения относительно организации процесса перемирия, особенно в той части Курской области, где всё ещё присутствуют украинские военные. Остаётся много вопросов, уверен глава государства.