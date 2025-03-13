Москва, 14 марта, 2025, 02:03 — ИА Регнум. Жители Австралии узнают о том, что брошенные украинскими военными в Курской области бронетранспортёры Bushmaster отлично послужат российской армии. Об этом 13 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Василий Иванов ИА REGNUM Австралийский автомобиль Bushmaster

«Наше посольство в Канберре обязательно доведёт эту информацию до широкой австралийской общественности. И что министерство обороны у них хорошее, и что машины ещё лучше», — написала дипломат в Telegram-канале.

Таким образом Захарова прокомментировала опубликованный интернет-программой «Соловьёв Live» видеоролик, где российские военные поблагодарили Австралию за новые образцы техники. Отмечается, что в течение трёх лет ВСУ получили от австралийских властей 75 машин Bushmaster, на ходу остались не более 20. Эта техника оказалась слишком тяжёлой (около 16 тонн) для ведения боевых действий на курском чернозёме.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2024 года глава минобороны Австралии Ричард Марлз анонсировал новый пакет военной помощи Украине, в который включили 14 военных катеров общей стоимостью более $9 млн. Общий объём военной помощи, оказанной Австралией киевскому режиму, превысил $856 млн.

Президент РФ Владимир Путин 13 марта 2025 года подчеркнул, что ситуация в Курской области полностью контролируется российскими военными, группировка ВСУ находится в полной изоляции. Ещё пару недель назад украинские вооружённые формирования пытались выходить из Курской области небольшими группами, теперь это невозможно. Также нельзя вывести технику оттуда, добавил глава государства.

Военная операция по освобождению Курской области от украинских сил вошла в завершающую стадию, подчеркнул 13 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Украина пыталась создать в Курской области плацдарм для дальнейшего использования его в качестве разменной монеты в ходе возможных переговоров с Россией. Однако эти планы провалились. Также киевский режим не смог остановить продвижение российских войск и на других участках фронта, констатировал 12 марта начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.