США отправят Киеву модернизированные дальнобойные бомбы GLSDB — СМИ
Reuters: США возобновят поставки ВСУ модернизированных дальнобойных бомб GLSDB
Лондон, 14 марта, 2025, 01:52 — ИА Регнум. США намерены возобновить поставки на Украину бомб дальнего действия малого диаметра (GLSDB). Украинская армия получит их уже модернизированными, сообщили источники агентству Reuters.
По информации издания, уже прошли испытательные стрельбы этих наземных бомб, чтобы оценить их эффективность.
«Применение GLSDB на поле боя может произойти в ближайшие дни, так как их запасы уже имеются в Европе. Последний раз ВСУ использовали бомбы несколько месяцев назад», — утверждают источники агентства.
Бомбы GLSDB способны поразить цель на расстоянии до 161 км.
Поставки боеприпасов активизировали из-за сообщений о том, что запасы американских ракет ATACMS на Украине исчерпаны.
Как сообщало ИА Регнум, ВСУ впервые применили снаряды GLSDB для удара по мирным жителям Макеевки в ДНР в мае 2024 года.
Reuters 9 января писало, что поставки Украине баллистических ракет ATACMS, истребителей F-16 и танков Abrams не помогли переломить ситуацию на поле боя в пользу Киева. И это власти США понимают.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков считает, что предложение США о прекращении огня на Украине — уловка и попытка дать передышку ВСУ, пользы для России от него не будет. Он подчеркнул, что это «какие-то поспешные действия», которые не способствуют долгосрочному урегулированию конфликта. Идея остановить боевые действия на 30 дней, добавил он, далека от того прочного урегулирования, которое бы учитывало законные интересы России.