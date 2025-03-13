Лондон, 14 марта, 2025, 01:52 — ИА Регнум. США намерены возобновить поставки на Украину бомб дальнего действия малого диаметра (GLSDB). Украинская армия получит их уже модернизированными, сообщили источники агентству Reuters.

После удара ВСУ в Макеевке

По информации издания, уже прошли испытательные стрельбы этих наземных бомб, чтобы оценить их эффективность.

«Применение GLSDB на поле боя может произойти в ближайшие дни, так как их запасы уже имеются в Европе. Последний раз ВСУ использовали бомбы несколько месяцев назад», — утверждают источники агентства.

Бомбы GLSDB способны поразить цель на расстоянии до 161 км.

Поставки боеприпасов активизировали из-за сообщений о том, что запасы американских ракет ATACMS на Украине исчерпаны.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ впервые применили снаряды GLSDB для удара по мирным жителям Макеевки в ДНР в мае 2024 года.

Reuters 9 января писало, что поставки Украине баллистических ракет ATACMS, истребителей F-16 и танков Abrams не помогли переломить ситуацию на поле боя в пользу Киева. И это власти США понимают.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков считает, что предложение США о прекращении огня на Украине — уловка и попытка дать передышку ВСУ, пользы для России от него не будет. Он подчеркнул, что это «какие-то поспешные действия», которые не способствуют долгосрочному урегулированию конфликта. Идея остановить боевые действия на 30 дней, добавил он, далека от того прочного урегулирования, которое бы учитывало законные интересы России.