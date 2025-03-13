Средства ПВО уничтожили беспилотники ВСУ над Саратовской областью
Губернатор Бусаргин сообщил о сбитых над Саратовской областью беспилотниках ВСУ
Саратов, 14 марта, 2025, 01:38 — ИА Регнум. В небе над Саратовской областью ночью 14 марта подразделениями противовоздушной обороны уничтожены украинские беспилотники. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
Он добавил, что объявленная ранее опасность атаки БПЛА снята по всей области.
Бусаргин не назвал точное количество уничтоженных вражеских дронов. Нет информации и о последствиях на земле.
Как сообщало ИА Регнум, вечером 13 марта подразделения ПВО сбили три беспилотника над территорией Воронежской области, один — над Белгородской областью.
На промышленном предприятии в Дзержинском районе Калужской области утром 13 марта в результате атаки украинских беспилотников возник пожар. Пострадал один из сотрудников. Всего за ночь силами ПВО на территории региона были перехвачены и уничтожены 25 БПЛА.