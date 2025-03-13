Саратов, 14 марта, 2025, 01:38 — ИА Регнум. В небе над Саратовской областью ночью 14 марта подразделениями противовоздушной обороны уничтожены украинские беспилотники. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Он добавил, что объявленная ранее опасность атаки БПЛА снята по всей области.

Бусаргин не назвал точное количество уничтоженных вражеских дронов. Нет информации и о последствиях на земле.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 13 марта подразделения ПВО сбили три беспилотника над территорией Воронежской области, один — над Белгородской областью.

На промышленном предприятии в Дзержинском районе Калужской области утром 13 марта в результате атаки украинских беспилотников возник пожар. Пострадал один из сотрудников. Всего за ночь силами ПВО на территории региона были перехвачены и уничтожены 25 БПЛА.