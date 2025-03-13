Киев, 14 марта, 2025, 01:30 — ИА Регнум. Украина не готова на всё, даже ради мира с Россией, отказавшись от одного из условий президента США Дональда Трампа. Об этом 13 марта сообщило издание «Страна. ua» со ссылкой на офис главы киевского режима Владимира Зеленского.

Иван Шилов ИА Регнум Украинская делегация на переговорах

«Для Украины есть красные линии, в частности, то, что не может быть никаких ограничений численности армии, и не может быть никаких запретов на участие Украины, в том числе в ЕС и НАТО. Вопрос НАТО также прозвучал от Ермака, что Россия не должна иметь право вето», — отметило издание в Telegram-канале.

По данным журналистов, украинская делегация предоставила США свои условия во время встречи в Саудовской Аравии.

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что представители Украины в ходе переговоров в Саудовской Аравии выразили готовность согласиться на 30-дневное прекращение огня и теперь в Вашингтоне ждут ответа Москвы по данному вопросу и надеются, что он будет положительным.

Президент Владимир Путин 13 марта отметил, что Россия считает правильной идею о перемирии с Украиной и поддерживает её, но есть вопросы, которые следует обсудить. Пока нет ясности, кто со стороны киевского режима будет отдавать приказы о прекращении боевых действий, какова цена этих приказов и кто потом будет на кого сваливать нарушение этой договоренности. Есть вероятность того, что Киев может воспользоваться перемирием в 30 суток, чтобы получить больше оружия или провести новую волну принудительной мобилизации в стране, считает Путин.

Ранее российский лидер называл условия, при выполнении которых немедленно будет отдан приказ о прекращении огня на Украине. Во-первых, глава государства потребовал официального заявления Киева об отказе от намерений вступить в НАТО, во-вторых, украинские войска должны быть выведены из всех регионов, которые вошли в состав России, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Путин неоднократно напоминал, что Россия готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности.