Вашингтон, 14 марта, 2025, 01:26 — ИА Регнум. Вашингтон введет новые санкции против российского энергетического и банковского секторов. Ограничения предполагают ужесточения в отношении нефтяной и газовой сфер. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на свои источники в Белом доме.

Иван Шилов ИА Регнум

Авторы подчеркнули, что ограничения к американским банковским системам затрудняют покупку другими странами российской нефти, ограничивая её глобальные поставки.

При этом, кроме сообщений в СМИ, официальных заявлений от американских властей не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп не стал продлевать действие генеральной лицензии минфина, которая позволяла иностранным компаниям рассчитываться за российские энергоресурсы через подсанкционные банки, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 12 марта.

При этом США изучают возможное сотрудничество с российским ПАО «Газпром» в рамках глобальных проектов. По оценкам экспертов, между представителями США и России уже были предварительные контакты по данному вопросу, однако неясно, кто именно ведёт переговоры.

Путь к экономическому сотрудничеству России и США будет ещё более долгим, чем налаживание внешнеполитических отношений, подчеркнул 2 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, всему комплексу двусторонних отношений был нанесен огромный ущерб и сейчас Россия и США пытаются выйти на диалог и наладить все отношения.