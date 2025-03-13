Москва, 14 марта, 2025, 01:00 — ИА Регнум. Аферисты через Telegram стали распространять сообщения о смерти знакомых. Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

«В мессенджере Telegram фиксируется рассылка с сообщениями о смерти знакомых», — предупредили в ведомстве.

По информации полиции, рассылка содержит APK-файлы, которые инициируют установку вредоносного программного обеспечения.

Россиян призвали к осторожности и рекомендовали проверять любую поступающую информацию.

Как сообщало ИА Регнум, МВД России рекомендовало пользователям обновить Telegram, поскольку в новой версии была добавлена функция, которая поможет в борьбе с мошенничеством. Благодаря этой функции при установлении связи появится возможность увидеть дату регистрации и страну, в которой был зарегистрирован незнакомый номер. Если информация не совпадает с тем, что говорит собеседник, то стоит прекратить общение. Кроме того, нужно проявлять осторожность при общении с аккаунтами, которые были зарегистрированы недавно.

Мошенники начали использовать фальшивого бота в Telegram под именем «Почты России», чтобы получить доступ к аккаунтам пользователей на портале «Госуслуги». Звонивший, представляясь сотрудником «Почты России», убеждает жертву перейти в чат-бот для уточнения информации о посылке. Для авторизации в боте необходимо ввести личные данные, которые позже могут быть использованы мошенниками для продолжения обмана.