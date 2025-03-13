Москва, 14 марта, 2025, 00:54 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 13 марта провёл телефонный разговор с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

Premier.gov.ru Владимир Путин говорит по телефону

Российский лидер поздравил руководство и народ Саудовской Аравии с наступлением месяца Рамадан и передал добрые пожелания королю Салману Бен Абдель-Азизу Аль Сауду.

В ходе беседы обсуждались вопросы взаимодействия в рамках «ОПЕК плюс», было отмечено, что этот формат важен для стабильности на рынке нефти и баланса между спросом и предложением.

Мухаммед Бен Сальман подчеркнул важность урегулирования конфликта на Украине и выразил готовность к нормализации отношений между Россией и США.

Путин высоко оценил посреднические усилия Саудовской Аравии, в частности создание условий для переговоров в Эр-Рияде 18 февраля.

Стороны подтвердили высокий уровень сотрудничества и намерение продолжать его развивать в духе дружбы и конструктива.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля в столице Саудовской Аравии прошли переговоры России и США. Делегации двух стран встретились для обсуждения важных тем в одном из дворцов саудовской королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин в Эр-Рияде.

В октябре 2024 года Путин отмечал, что у него сложились добрые отношения с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азизом Аль Саудом и дружеские отношения с наследным принцем. Он также подчеркивал, что эта страна является «комфортным» местом для проведения переговоров с США.

Предыдущий разговор Путина с наследным принцем состоялся 20 февраля.