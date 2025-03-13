Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии
Москва, 14 марта, 2025, 00:54 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 13 марта провёл телефонный разговор с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.
Российский лидер поздравил руководство и народ Саудовской Аравии с наступлением месяца Рамадан и передал добрые пожелания королю Салману Бен Абдель-Азизу Аль Сауду.
В ходе беседы обсуждались вопросы взаимодействия в рамках «ОПЕК плюс», было отмечено, что этот формат важен для стабильности на рынке нефти и баланса между спросом и предложением.
Мухаммед Бен Сальман подчеркнул важность урегулирования конфликта на Украине и выразил готовность к нормализации отношений между Россией и США.
Путин высоко оценил посреднические усилия Саудовской Аравии, в частности создание условий для переговоров в Эр-Рияде 18 февраля.
Стороны подтвердили высокий уровень сотрудничества и намерение продолжать его развивать в духе дружбы и конструктива.
Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля в столице Саудовской Аравии прошли переговоры России и США. Делегации двух стран встретились для обсуждения важных тем в одном из дворцов саудовской королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин в Эр-Рияде.
В октябре 2024 года Путин отмечал, что у него сложились добрые отношения с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азизом Аль Саудом и дружеские отношения с наследным принцем. Он также подчеркивал, что эта страна является «комфортным» местом для проведения переговоров с США.
Предыдущий разговор Путина с наследным принцем состоялся 20 февраля.