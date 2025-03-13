Москва, 14 марта, 2025, 00:40 — ИА Регнум. Италия, вызвав российского посла из-за комментария о вранье президента Серджо Маттареллы, только привлекла внимание к собственным проблемам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Российский дипломат уверена, что итальянский политик не сможет подтвердить свои высказывания и «защищаться ему нечем».

«Почему такая реакция? Видимо, потому что мы снова попали в самую суть проблемы — поймали того же самого человека на вранье. Вот и решили напасть. Но это они зря сделали. Во-первых, лишь привлекли больше внимания к собственным проблемам. А во-вторых — об этом узнаете позже», — прокомментировала «Известиям» Захарова.

Представитель дипведомства напомнила, что Маттарелла уже допускал «некорректные и кощунственные высказывания» в сторону России, в частности сравнивал с Третьим рейхом.

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни вызвал посла России в Риме, об этом он написал в соцсети Х.

Как сообщало ИА Регнум, заявления Серджо Маттареллы о якобы угрозе ядерным оружием со стороны России в адрес стран Европы являются дезинформацией, враньем, ложью, неправдой, фейком, заявила Мария Захарова. Она предложила властям Италии из этих слов выбрать подходящее, добавив, что за такие слова нужно отвечать.

5 марта президент Франции Эммануэль Макрон в ходе обращения к нации заявил, что Россия якобы является угрозой для Европы. Он также сказал, что готов начать обсуждение защиты европейских союзников французским ядерным оружием.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 марта ответил, что французский лидер в агрессивной манере продолжает дело Наполеона Бонапарта, маскируя свои истинные намерения. Глава МИД подчеркнул, что Бонапарт и Адольф Гитлер не скрывали желания завоевать и победить Россию, и призвал не забывать об их судьбе.