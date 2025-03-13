Саратов, 14 марта, 2025, 00:31 — ИА Регнум. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что от Министерства обороны РФ поступила информация об угрозе атаки беспилотников в регионе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

В Telegram-канале 13 марта он уточнил, что в области локально работают системы оповещения.

Бусаргин отметил, что все экстренные службы приведены в полную готовность.

Как сообщало ИА Регнум, российские войска ночью 11 марта уничтожили 343 украинских БПЛА. В Минобороны РФ подчеркнули, что шесть из них были ударными беспилотниками, перехваченными в районе Курской атомной электростанции.

В Воронежской области вечером 12 марта отразили атаку нескольких беспилотников ВСУ. На месте повреждения одного из объектов инфраструктуры произошёл пожар, который оперативно устранили. Никто не пострадал.