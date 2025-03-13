Киев, 14 марта, 2025, 00:26 — ИА Регнум. Украина приобретёт у Болгарии оборудование российского производства, предназначенное для Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС). Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Иван Шилов ИА Регнум Хмельницкая АЭС

«(Глава киевского режима Владимир Зеленский. — Прим. ред.) подписал закон № 11 392 о покупке российского атомного хлама за $1 млрд», — написал парламентарий в Telegram-канале.

Также Железняк назвал дату 11 марта «разводом» для депутатов, которые должны были проголосовать за принятие законопроекта.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Ярослав Железняк утверждал, что Верховная рада Украины поддержала законопроект, разрешающий национальной компании «Энергоатом» приобрести два российских атомных реактора в Болгарии для Хмельницкой АЭС. Документ приняли во втором и окончательном чтении. Законопроект поддержал 261 народный избранник. При этом в 2023 году в компании «Энергоатом» подчёркивали, что Украина не намерена подписывать какие-либо документы с РФ при приобретении реакторов российского производства.

По словам генерального директора «Росатома» Алексея Лихачёва, планы Украины по закупке у Болгарии реакторов являются хорошей рекламой российского оборудования. Реакторы собирали для болгарской АЭС «Белене», от строительства которой София отказалась. Киев намерен использовать их для достройки Хмельницкой АЭС. Лихачёв добавил, что покупка российских реакторов станет спасением для украинской энергосистемы.