Киев, 14 марта, 2025, 00:08 — ИА Регнум. Украине Канада выделила почти 1,7 млрд американских долларов за счёт доходов от заблокированных активов России. Об этом 13 марта сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

President.gov.ua Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

«Эти средства, полученные от замороженных российских активов, будут направлены на удовлетворение приоритетных потребностей государственного бюджета», — написал он в Telegram-канале.

Украинский политик отметил, что это первый транш от Канады, которая в общей сложности согласилась предоставить около 3,5 млрд долларов. Всего в рамках программы кредитования Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) G7 киевский режим может получить до 50 млрд.

Занимавший пост премьер-министра Канады Джастин Трюдо ранее заявил, что власти предоставят Украине 3,52 млрд долларов за счёт прибыли от замороженных российских активов, а также военную технику. Он же обещал выделить грант на поддержку энергетической безопасности Украины.

Как сообщало ИА Регнум, национальное собрание Франции приняло резолюцию об изъятии замороженных российских активов, которые планируется направить на помощь Киеву.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ призвал французские власти назвать международный правовой документ, который разрешает использование прибыли от того, что было украдено.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что ЕС в полной мере ощутит ответные меры Москвы в случае, если доходы от замороженных российских активов передадут киевскому режиму. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что присвоение Западом российских средств и использование их против России не останутся безнаказанными.