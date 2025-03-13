Саратов, 13 марта, 2025, 23:40 — ИА Регнум. В аэропорту Саратова с вечера 13 марта были введены временные ограничения на вылет и прилет самолетов. Об этом сообщили в Росавиации.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов воздушных судов с 22:30 мск.

Днем ранее также была ограничена работа воздушной гавани Саратова.

Как сообщало ИА Регнум, саратовский аэропорт временно не работал также в ночь на 8 марта.

Аэропорт в Пензе приостановил работу 13 марта в 08:33 мск.