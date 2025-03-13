В Саратове временно ограничили работу аэропорта
Росавиация: в Саратове временно ограничили работу аэропорта
Саратов, 13 марта, 2025, 23:40 — ИА Регнум. В аэропорту Саратова с вечера 13 марта были введены временные ограничения на вылет и прилет самолетов. Об этом сообщили в Росавиации.
Иван Шилов ИА REGNUM
Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов воздушных судов с 22:30 мск.
Днем ранее также была ограничена работа воздушной гавани Саратова.
Как сообщало ИА Регнум, саратовский аэропорт временно не работал также в ночь на 8 марта.
Аэропорт в Пензе приостановил работу 13 марта в 08:33 мск.