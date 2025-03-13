Вашингтон, 13 марта, 2025, 23:29 — ИА Регнум. Согласие российской стороны на прекращение огня приведёт к урегулированию конфликта на Украине. Таким мнением с журналистами 13 марта поделился президент США Дональд Трамп.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Надеюсь, Россия пойдет на сделку. Если она состоится, я действительно верю, что больше не будет стрельбы. Я не думаю, что кто-то хочет возвращаться назад… Я думаю, когда это закончится, это закончится», — отметил глава Белого дома.

Трамп добавил, что отказ России на временное прекращение огня разочарует весь мир.

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта по итогам переговоров США и Украины в Джидде киевский режим выразил готовность принять предложение о немедленном прекращении огня на 30 дней при согласии России.

Инициатива с прекращением огня — уловка и попытка дать передышку украинским военным, пользы для России от нее не будет, считает помощник президента Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что это «какие-то поспешные действия», которые не способствуют долгосрочному урегулированию конфликта. По нению Ушакова, идея остановить боевые действия на 30 дней далека от того прочного урегулирования, которое бы учитывало законные интересы России и о котором постоянно говорит Москва.

Россия поддерживает инициативу о прекращении огня на 30 дней, но есть нюансы, заявил 13 марта президент РФ Владимир Путин. Он высказал сомнения относительно организации процесса перемирия, особенно в той части Курской области, где всё ещё присутствуют украинские военные. Также непонятно, кто будет отдавать приказы о прекращении огня на Украине, и потом, кто будет на кого сваливать нарушение этой договоренности. Это вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон, добавил Путин.