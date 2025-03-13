Москва, 13 марта, 2025, 23:09 — ИА Регнум. Силами средств противовоздушной обороны (ПВО) в течение часа на российской территории были обнаружены и поражены четыре вражеских беспилотника. Об этом 13 марта сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«С 21:30 до 22:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Три вражеских дрона сбили над территорией Воронежской области, один — над Белгородской областью.

Как сообщало ИА Регнум, российские войска ночью 11 марта уничтожили 343 украинских БПЛА. В Минобороны РФ подчеркнули, что шесть из них были ударными беспилотниками, перехваченными в районе Курской атомной электростанции.

В Воронежской области вечером 12 марта отразили атаку нескольких беспилотников ВСУ. На месте повреждения одного из объектов инфраструктуры произошёл пожар, который оперативно устранили. Никто не пострадал.

На промышленном предприятии в Дзержинском районе Калужской области утром 13 марта в результате атаки украинских беспилотников возник пожар. Пострадал один из сотрудников. Всего за ночь силами ПВО на территории региона были перехвачены и уничтожены 25 БПЛА.